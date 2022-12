Camporosso: una sala del Comune verrà intitolata alla poetessa locale Elide Garzo morta nel 1989

L’Amministrazione comunale di Camporosso ha accettato la proposta dell’Assessore Fulvia Raimondo di intitolare una sala del palazzo comunale alla memoria di Elide Garzo, poetessa dialettale nata a Camporosso nel 1933 e morta a Genova nel 1989.

Grazie al Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 è stata recuperata un’ala del palazzo comunale, realizzando alcuni spazi destinati alla promozione turistica e culturale. E, tra gli spazi c’è anche una sala resa multimediale, adiacente alle sale che ospitano la raccolta bibliotecaria dono del Marchese Oberto D’Oria, che l’Amministrazione comunale vorrebbe destinare a sala di lettura.

Elide Garzo nasce il 27 ottobre 1933 a Camporosso. Affamata di sapere e di conoscenza fin dalla tenera eta', e considerando il periodo storico (guerra e povertà) nel quale era molto difficile per una ragazza intraprendere gli studi non potè frequentare la scuola da lei desiderata. Ma era talmente forte la sua passione per la lettura, da formarsi leggendo da sola le opere dei grandi poeti italiani, tra cui Dante Alighieri e Giacomo Leopardi. Vive a Camporosso con la sua numerosa famiglia, dove si sposa nel 1959. Dal matrimonio nascono tre figli. In età matura scopre l'amore per la poesia dialettale e partecipa con successo ai vari concorsi come il Concorso Regionale di Poesia Dialettale "Lauro d'Oro" a Genova, il Premio Ciavai a Chiavari, il Premio Nazionale S. Fruttuoso 1984 a Genova. I suoi versi sono nostalgici, rivolti ai sentimenti più puri, che scaturiscono dall'incontro tra le persone nella vita di tutti i giorni. La descrizione dei dettagli, che fanno da cornice agli stati d'animo, la natura circostante, sempre presente, risvegliano consapevolezza nel lettore. All'età di 56 anni scompare, lasciando attraverso le sue rime, il ricordo di un'epoca vissuta in pienezza.