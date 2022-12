Sanremo: domani al cinema Ritz la proiezione del film su Franco Battiato con il saluto di Stefano Senardi

L’Ariston di Sanremo presenterà domani, al Cinema Ritz, il film ‘Franco Battiato – La voce del padrone’ (ore 16.30, 19.30 e 21.15).

Il film riporta l’impronta del compositore sul suo ampio entourage e il produttore Senardi incontra tante voci che lo ricordano con amore.

Come tutti i grandi innovatori, Franco Battiato ha lasciato un segno profondo non solo nel uso grande pubblico che l’ha seguito in massa a partire da ‘La voce del padrone’ (1981) ma soprattutto nella vita delle persone che lo hanno frequentato a lungo.

La proiezione sarà preceduta dal video saluto di Stefano Senardi produttore musicale e amico di Franco Battiato.