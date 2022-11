Vladimir Luxuria al Festival Cristiano e presa di posizione del Vescovo: lettera di Arcigay Imperia

MIA Arcigay Imperia ha reagito alla presa di posizione del Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, dopo l'invito ricevuto da Vladimir Luxuria dal Festival della Canzone Cristiana

Lo ha fatto con una lettera ‘aperta’ direttamente a Luxuria. “La nostra provincia – è scritto nella missiva - non è triste e cupa come viene dipinta da alcuni nostrani influencer medievali. Siamo felici che tu sia stata invitata al Festival della Canzone Cristiana di Sanremo ma al contempo rattristati che questo abbia causato la presa di distanze della diocesi Sanremese-Ventimigliese. L'invito che hai ricevuto è il simbolo del dialogo e della ragione che vincono sulla paura e sull'ignoranza. E proprio con questo spirito ci teniamo ad invitarti al Pride sanremese che si terrà la prossima primavera per le strade della nostra meravigliosa riviera. Invitiamo anche e sin d'ora il Vescovo Suetta che sarà, se lo riterrà opportuno, nostro graditissimo ospite”.