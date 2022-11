Imperia: venerdì prossimo Filomena Lamberti con gli studenti, il ringraziamento del Polo Tecnologico

'Vivere la società': è con questo motto che gli allievi del Polo Tecnologico Imperiese in audizione a loro dedicata sono stati scelti e si preparano ad ascoltare la testimonianza di Filomena Lamberti, vittima di violenza domestica.

Il racconto diretto della vittima che presenzierà alla conferenza pubblica “Un’altra vita” ha come oggetto la lotta per la prevenzione della violenza di genere. "Ringraziamo in anticipo la Signora Lamberti - sottolinea la direzione del Polo Tecnologico e il suo Dirigente - l’Aifo e l’associazione Penelope con tutta la rete degli enti ed associazioni coinvolte per l’opportunità che è stata concessa.

L’evento si svolgerà a porte chiuse per i ragazzi della scuola venerdì prossimo al Polo Universitario di Imperia, nella stessa giornata alle ore 20.30 l’evento sarà pubblico ed aperto a tutta la cittadinanza presso la Biblioteca civica Lagorio di Imperia. "Vivere la società - terminano dal Polo - significa immergere i giovani non solo nell’apprendimento, ma nella realtà che li circonda affinché adulti e formati possano intraprendere il cammino della loro vita con esperienze “vissute” per il migliore sviluppo della loro personalità.