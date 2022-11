Patentino F-gas, a Sanremo CNA organizza un incontro sul rinnovo (Foto)

“Il patentino F-gas (certificazione F-gas persona) ha una validità di 10 anni. Alla scadenza deve essere rinnovato per poter continuare ad esercitare le attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo e recupero di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, in cui i gas fluorati sono utilizzati come refrigeranti. I primi patentini sono stati emessi nel 2013 e quindi scadranno nel 2023. Il rinnovo dovrà avvenire prima della scadenza per evitare la sua cancellazione dal registro camerale compromettendo la continuazione dell’attività dell’impresa” - fa sapere CNA Imperia.

“È necessario verificare la data di scadenza riportata sul patentino e rinnovare la domanda per poter accedere al corso di aggiornamento (teorico e pratico) e all’esame finale. La richiesta di rinnovo va presentata all’ente di certificazione entro i sessanta giorni antecedenti la scadenza del patentino. È importante muoversi per tempo per non rischiare di rimanere scoperti. La certificazione può essere richiesta anche ad un ente diverso da quello della certificazione iniziale. Il rinnovo avviene secondo le stesse modalità previste per la prima certificazione F-gas. Con positivo dell’esame di rinnovo, il nuovo certificato avrà decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del vecchio certificato” - dice CNA Imperia.

“Ricordiamo che la normativa impone l’obbligo di attestazione e certificazione F-gas a:

- persone che svolgono attività di controllo delle perdite su applicazioni contenenti gas fluorurati ad effetto serra, recupero di gas fluorurati ad effetto serra, installazione e manutenzione su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra;

- persone che svolgono attività di controllo delle perdite su applicazioni contenenti gas fluorurati ad effetto serra, recupero di gas fluorurati ad effetto serra anche da estintori, installazione e manutenzione su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto;

- persone che svolgono attività di recupero dei gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione e dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, specificatamente ai veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente ed ai veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3,5 t., celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero” - sottolinea CNA Imperia.

La certificazione F-gas deve essere ottenuta sia da persone fisiche che da imprese che svolgono le attività sopra elencate. La certificazione delle competenze del personale viene riconosciuta con il “Patentino del Frigorista” e quella per le imprese con la “certificazione degli strumenti e delle procedure”. CNA Imperia, a tal proposito, organizzerà un incontro, mercoledì 30 novembre alle 20.30 presso la sede di Sanremo in via Bartolomeo Asquasciati 12 (in piazza Colobo), per dare tutte le informazioni necessarie relative alla procedura di rinnovo e il “Sevizio di inserimento pratiche CAITEL ed F-GAS” al sistema Regionale tramite un nuovo servizio, dedicato a tutti gli associati, sviluppato insieme a Professional Team srl.

“Invitiamo gli interessati ad iscriversi e a chiedere informazioni contattando la CNA telefonando allo 0184 500309 o mandando mail a centroassistenza@im.cna.it. La referente è Stefania Currà” - conclude CNA Imperia.