No alla violenza sulle donne: 'sciarpe rosse' in cammino da Taggia a Castellaro (foto)

Questa mattina le volontarie del Punto Donna di Taggia hanno fatto una lunga passeggiata per ricordare le donne vittime di femminicidio e abusi. L’iniziativa rientra tra le attività istituite per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne (25 novembre ndr).

Tra le partecipanti anche l’assessore ai servizi sociali di Taggia Laura Cane. Punto di ritrovo in piazza Eroi Taggesi a Taggia e poi in marcia fino al Santuario di Lampedusa a Castellaro. Unico segno distintivo: una sciarpa rossa realizzata a mano da alcune volontarie con ricamata la scritta "No violenza sulle donne".