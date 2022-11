Sanremo: la cagnolina Sissi cerca una nuova famiglia

La storia di Sissi non è nulla di diverso da ciò che raccontiamo ogni giorno. Di origine calabrese, non sappiamo se randagia o di proprietà. Ciò che importa è che viene salvata pochi mesi fa da volontarie che la trovano a fine gravidanza per la strada. In breve tempo nascono in un box 5 batuffoli. E come faccio a spiegare alla dolce Sissi che le richieste spesso arrivano solo per i cuccioli e i cani adulti hanno meno chance?Età stimata un anno e mezzo, forse qualcosa di più. Chippata, sverminata e vaccinata. Ha accudito ed educato i suoi piccini. Adesso è il suo momento. Sissi è una taglia media. Molto buona con le persone. Al momento non è stato valutato l'inserimento con altri cani, per ovvi motivi (ha finito da poco di allattare). Sissi è in stallo a Sanremo. Si affida con colloquio e preaffido. Obbligo di sterilizzazione.

Se interessati a salvarla e ad amarla per sempre mandate un WhatsApp presentativo al numero 3295461841.