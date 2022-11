Speciale weekend: un fine novembre ricco di novità, ecco cosa fare e dove andare in provincia di Imperia

Oggi la città di Imperia si prepara a celebrare il Santo Patrono San Leonardo con una giornata ricca di appuntamenti. Si parte alle ore 11.00 con la consegna dei Premi San Leonardo - Città di Imperia 2022 presso la Sala Consiliare. A seguito della cerimonia di consegna dei riconoscimenti, nell’atrio di Palazzo Civico sarà aperto il Presepe della Città che quest’anno avrà come tema il Centenario di Imperia del 2023. Dopo la Messa nella Basilica Concattedrale di San Maurizio (ore 16) e la successiva processione per le vie del Parasio, i festeggiamenti si concluderanno in Piazza Dante con ‘Imperia s’illumina’, la festa per bambini e non solo che avrà il suo culmine con l’accensione delle luminarie natalizie. A partire dalle 17.00, per le vie commerciali del centro di Oneglia, si susseguiranno spettacoli luminosi, tra sfilate itineranti, esibizioni di cavalli luminosi, musica e giocoleria. La festa proseguirà in piazza Dante quando si accenderanno ufficialmente le Luminarie Natalizie alle 18.30, con uno spettacolo di musica, danza aerea e trampolieri.

Il Festival di Sanremo si sta avvicinando a grandi passi (dal 7 all’11 febbraio 2023) e la città in questo giorni sta vivendo un’anteprima della kermesse canora con le fasi finali di Area Sanremo 2022, il concorso gratuito che fa accedere 4 artisti emergenti alla serata finale di Sanremo Giovani, prevista per il 16 dicembre in diretta su Rai1, in prima serata, dal Teatro del Casinò di Sanremo. I giovani artisti partecipanti si esibiranno oggi e domani e saranno selezionati dalla Commissione Musicale RAI, che decreterà i 4 artisti che parteciperanno alla serata finale di Sanremo Giovani.



Questa sera alle 21.00 al Palafiori l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, regalerà ai finalisti di Area Sanremo (che verranno proclamati nel pomeriggio della stessa giornata) l’emozione di esibirsi con un’orchestra di 36 elementi, diretta dal Maestro Ernesto Colombo. Inoltre fino a domani, sempre al Palafiori, si potrà visitare la mostra dedicata ai 50 anni di carriera del fotografo Renzo Chiesa con esposizioni di foto e memorabilia provenienti dagli archivi del Club Tenco e dalla famiglia di Vittorio De Scalzi, oltre alle collezioni di dischi, foto, ricordi e autografi del sanremese Mario ‘Max’ Vanzan. Sarà possibile visitare la mostra oggi dalle ore 10.00 alle ore 19.00 e domani 27 dalle ore 10.00 alle ore 17.00. L’ingresso è gratuito ed aperto al pubblico. In più alle 15.30 di oggi pomeriggio Renzo Chiesa presenterà il suo libro ‘Cinquanta. 50 anni di ritratti della mia musica’ e sarà a disposizione, a fine incontro, per il firmacopie.

‘Impresa socialmente responsabile, stabilire un incontro ottimale tra etica e profitto’ è il titolo del convegno organizzato dal distretto del Nord Ovest della FIDAPA (sezioni di Liguria, Lombardia, Piemonte e Val d’Aosta), associazione senza scopo di lucro che promuove, coordina e sostiene le iniziative di donne, che operano nel campo delle arti, professioni, cultura e nel sociale. L’evento gratuito si terrà quest’oggi a Villa Nobel di Sanremo a partire dalla 9.30. Durante la giornata il tema della responsabilità sociale dell’impresa verrà trattato sotto vari aspetti: dal punto vista del walfare aziendale, a quello della sostenibilità della filiera produttiva, dalla comunicazione, alla finanza sostenibile. Sono previsti interventi sotto forma di relazioni e workshop, con una partecipazione attiva del pubblico. Interverranno relatori che rappresentano aziende che sono un modello di eticità e sostenibilità a livello nazionale ed internazionale come Illy, Mattel , Spazio Margutta, Pietro Isnardi, Amer Yacht e Daphne Sanremo. Realtà imprenditoriali che hanno ricevuto dei riconoscimenti per il loro impegno nell’applicare criteri di sostenibilità ed eticità.

Per gli amanti delle storie delle case reali segnaliamo per domani un doppio appuntamento a Imperia e Bordighera con la presentazione di un imponente volume di Vittoria Aicardi dal titolo ‘Savoia al femminile. Regine e Principesse, Religiose e Beate dalle origini della Dinastia al XX secolo’ che risulta ad oggi essere il più completo ed esaustivo documento sulle ‘Donne Sabaude’ dalle origini della millenaria Dinastia fino ai giorni nostri. A Imperia l’evento si terrà alle ore 9.30 presso la Sala Conferenze della Biblioteca Civica ‘Lagorio’ e a Bordighera alle ore 15 presso la Villa Regina Margherita.

Passando alle conferenze sono tre alle quali si potrà partecipare: due a Sanremo ed una a Ventimiglia programmate per la giornata odierna. Alla Casa Over, in via Anselmi a Sanremo il musicista Freddy Colt relazionerà su ‘André Gide e René Guénon, volti diversi della cultura francese del Novecento’. Mentre nell’ex oratorio di Santa Brigida nella Pigna il Prof. Gen. Paolo Capitini terrà una conferenza dal titolo ‘Il cammino per Waterloo’ che sarà preceduta da una esposizione aperta dalle ore 11 sui soggetti militari napoleonici a cura del Col. Manni.



Il Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ di Ventimiglia oggi pomeriggio ospita la presentazione del volume ‘Lettere, poesie e scritti inediti di Lina Meiffret. Partigiana e letterata amica del giovane Calvino’. La critica letteraria Elisa Veronesi dialogherà con Daniela Cassini, coautrice del volume con Sarah Clarke.

Per chi vuole già immergersi nell’atmosfera di festa e divertimento può fare un salto al Luna Park allestito sul piazzale Carlo Dapporto a Sanremo. Grandi e piccini potranno divertirsi sulle tante giostre, dai classici seggiolini volanti all'autoscontro, fino ad arrivare ad attrazioni più adrenaliniche come la nuovissima giostra Booster che arriva dall'Olanda, alta 40 metri, che attirerà i più coraggiosi.





