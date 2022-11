Imperia: cronoprogramma Teatro Cavour, FdI "Confidiamo in una pronta soluzione dall'Amministrazione"

“Leggiamo con una certa preoccupazione la ricostruzione del cronoprogramma degli avvenimenti (e degli stanziamenti) che hanno interessato in questi ultimi 5 anni il povero teatro Cavour, tra promesse, slogan ed avvicendamenti nei lavori. Un vero e proprio teatrino”.

Interviene in questo modo Fratelli d’Italia a Imperia, che prosegue: “Ci chiediamo altresì se l'opposizione, ammesso che esista, non abbia avuto modo di accedere alle carte per chiedere adeguate spiegazioni in Consiglio Comunale, per una vicenda non certo paradigma di un ‘buon governo’. Il valore del teatro in una città è innegabile, come pure la collocazione baricentrica a Porto Maurizio che proprio la settimana scorsa ha visto una via Cascione piena di gente, in occasione della cerimonia di partenza del Rally Ronde Valli imperiesi”.

“Confidiamo quindi – termina FdI - in una pronta risoluzione della vicenda da parte dell'amministrazione Scajola, suggerendo, per il prossimo anno, il Teatro Cavour quale location per la festa per l'accensione delle luminarie natalizie”.