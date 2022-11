Santo Stefano al Mare: il gruppo Cozzi Parodi non metterà luminarie nel porto, i soldi risparmiati saranno donati

Tra un mese è Natale, quest’anno il Gruppo Cozzi Parodi non avrà le solite luminarie, ma accenderà il focolare della solidarietà.



Infatti seguendo l’etica del risparmio energetico il gruppo ha convenuto di non allestire gli spazi comuni degli alberghi e dei porti con le solite luminarie e arredi natalizi anche se a basso consumo.



"Sono uno spreco di energia in un momento di necessaria attenzione come quello che stiamo vivendo" - commentano. E’ la decisione di Beatrice Parodi, Presidente del Gruppo, che utilizzerà questo risparmio per una donazione all’asilo del Comune di Santo Stefano.