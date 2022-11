Cidi di Milano e Rete di Imperia, al via il percorso di ricerca azione sugli ambienti innovativi (Foto)

Oggi è iniziato il percorso di ricerca azione sugli ambienti innovativi organizzato dal Cidi di Milano e la Rete di Imperia. Nella Rete di Imperia sono coinvolti l'IC Pieve di Teco e Pontedassio, l'IC di Diano Marina, l'IC Boine, il Polo Tecnologico, l'ITT Ruffini e la Cooperativa Diana.

Il percorso è aperto ai docenti della rete e ai docenti degli istituti della provincia di Imperia ed è la conclusione del progetto nazionale “Oltre i confini una scuola aperta al territorio”.

Il progetto iniziato nel 2018 ha lo scopo di prevenire la dispersione scolastica, attraverso l'apertura della scuole al territorio e la formazione dei docenti. Si è voluto organizzare il percorso in modalità mista presenza e online per condividere buone pratiche e nuovi strumenti per gestire l'ambiente innovativo e stimolare al meglio gli alunni.

Sono intervenuti Serena Carelli, dirigente dell'IC Pieve di Teco e Pontedassio, scuola capofila della Rete, il dottor Giorgio Luly, delegato dal dirigente dell'ufficio scolastico provinciale e il professor Walter Moro, presidente del Cidi di Milano, capofila del progetto. I docenti della rete che hanno condiviso le loro esperienze: professoresse Rubaudo e Zadro, IC Pieve Pontedassio, professoressa Pagliasso IC Diano Marina, professori Amoretti e Brea, Polo Tecnologico, professoressa Laura Liguori, Cooperativa Diana. Hanno concluso la giornata formativa la professoressa Katia Branduardi referente della comunicazione del progetto e professoressa Bruna Ciabarri, formatrice del Cidi di Milano. Il percorso di ricerca azione si concluderà il 12 maggio 2023 a Pieve di Teco.