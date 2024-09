Bordighera: nuovo bando per l'affidamento del nuovo bando di pre-scuola all'Istituto Comprensivo

L’Amministrazione di Bordighera ha invitato l’Istituto Comprensivo della città a pubblicare un nuovo bando per l’affidamento del pre-scuola. L’obiettivo è sostenere la richiesta delle famiglie che ritengono fondamentale questo servizio ad oggi non disponibile, nonostante l’avvio dell’anno scolastico.

“Il Comune non ha competenza diretta in questo ambito, tanto è vero che la gara per l’affidamento del pre-scuola è sempre stata gestita dall’Istituto Comprensivo. Quest’anno è andata deserta e numerosi genitori ora sono in difficoltà. Come Amministrazione non possiamo sostituirci alla scuola nel fornire il servizio, ma riteniamo doveroso impegnarci affinchè torni fruibile” commenta l’Assessore Martina Sferazza.

“Crediamo - termina - che il bando predisposto dall’Istituto Comprensivo per l’anno scolastico 2024/2025 non abbia interessato operatori perché riferito alla fornitura sia del prescuola sia del doposcuola e dunque troppo impegnativo per un eventuale affidatario. Per questa ragione abbiamo invitato l’Istituto Comprensivo a pubblicare un secondo bando solo per il prescuola. Da parte nostra confermiamo fin da ora l’intenzione di stanziare le risorse per dare alle famiglie un contributo economico per la retta di frequenza, come abbiamo già fatto lo scorso anno, nel caso in cui il servizio torni disponibile.”