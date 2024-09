Sanremo: via Frantoi Canai verso il doppio senso di marcia, pronte nuove modifiche alla viabilità

Su impulso dell’assessore Alessandro Sindoni, l’amministrazione comunale ha incontrato una delegazione di residenti di Bussana per affrontare insieme il tema della viabilità in Valle Armea, soprattutto riguardo alle modifiche recentemente introdotte nella parte bassa, in particolare nell’area del Mercato dei fiori. La delegazione è stata quindi ricevuta dal sindaco Alessandro Mager, dagli assessori Alessandro Sindoni e Massimo Donzella, dal comandante della Polizia municipale Fulvio Asconio e dal dirigente del settore competente Danilo Burastero. Presenti anche i tecnici di Amaie Energia e il consigliere comunale Vittorio Toesca Caldora di Castellazzo, uno dei promotori sul tema della viabilità.

La comunità di Bussana da tempo aspetta un riordino della viabilità a levante (su via Frantoi Canai) con sistemazione della segnaletica, dossi dissuasori di velocità, illuminazione e soprattutto il doppio senso di marcia di via Frantoi canai. In apertura dell’incontro, il sindaco ha spiegato che la recente ridistribuzione dei flussi viari in Valle Armea è stata realizzata per ottenere una separazione tra i flussi scolastici e quelli con i mezzi pesanti che gravitano attorno alla struttura, al fine di garantire maggiore sicurezza alla circolazione proprio in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Tuttavia, come lo stesso sindaco ha avuto modo di dichiarare proprio in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico, è intenzione dell’amministrazione comunale intervenire con ulteriori modifiche, al fine di migliorare ancora la viabilità per tutti residenti di Bussana e Valle Armea mantenendo al contempo la distinzione tra i punti di ingresso e uscita della scuola e delle società sportive che utilizzano le palestre, da quelli delle attività della struttura gestita da Amaie Energia, come anche richiesto dal corpo docenti durante questa prima settimana di lezioni che, di fatto, dal punto di vista della viabilità, ha rappresentato un primo test.

Per ottenere questo, è stata avanzata la proposta congiunta amministrazione comunale-Amaie Energia di lavorare all’allargamento della rotonda sita al lato nord del Mercato dei fiori così da ottenere, di fatto, una nuova grande rotonda di smistamento che permetta di raggiungere una separazione ancora più marcata tra mobilità scolastica e mezzi pesanti. In questo modo i soli mezzi leggeri potrebbero usufruire del transito in doppio senso di via Frantoi Canai (dalla rotonda verso sud).

Gli alunni, gli insegnanti e le associazioni sportive potrebbero quindi accedere all’area scolastica tramite la corsia dedicata (viabilità interna) da percorrere da sud verso nord e uscire (lato nord) rimettendosi, in sicurezza, in via Frantoi Canai tramite la nuova rotonda. Gli studenti, quindi, non sarebbero più costretti, in uscita (lato nord), a fare il giro da via Armea per scendere sulla via Aurelia. Verrebbe altresì implementata la segnaletica orizzontale e verticale e verrebbero installati nuovi dossi per rallentare la velocità.

La delegazione di residenti ha accolto con molto favore tale proposta, da loro stessi auspicata, che migliorerebbe la circolazione in Valle Armea e ha ringraziato l’amministrazione per il confronto. Per la comunità di Bussana questo rappresenterebbe un netto miglioramento da lungo tempo auspicato. Non solo: la messa in sicurezza della rotonda lato nord permetterebbe anche di programmare un doppio senso di marcia in via Frantoi Canai anche sul tratto compreso tra la rotonda e l’innesto Aurelia Bis. Su questo aspetto l’amministrazione comunale ha preso l’impegno a sollecitare Autostrade dei Fiori, ente competente, a dare seguito alle deliberazioni già assunte.

Infine, l’amministrazione ha spiegato che ora approfondirà tecnicamente, anche con la ditta incaricata di redigere il piano del traffico e della mobilità della zona, la possibilità di percorrere questa soluzione che riuscirebbe a recepire le istanze dei residenti, degli alunni e dei fruitori del plesso scolastico/sportivo.