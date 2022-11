Manovra del Governo Meloni: Gianni Berrino "Documento positivo soprattutto per il mondo del lavoro"

"Nel generale apprezzamento per tutta la manovra varata ieri dal governo Meloni sono particolarmente soddisfatto per quanto riguarda i provvedimenti presi in materia di lavoro”.

Sono le parole del Senatore ponentino Gianni Berrino, che ha commentato la nuova manovra economica dell’esecutivo. “Ritengo la decontribuzione di tre anni per chi trasforma i contratti da tempo determinato ad indeterminato e la totale decontribuzione, sempre per tre anni, per chi assume più personale in relazione agli anni precedenti – prosegue Berrino - una grandissima opportunità per aumentare l'occupazione e garantire la stabilità dei lavoratori”.

“Non possiamo che essere felici ed orgogliosi di questo primo passo – termina Berrino - e ora bisogna continuare a lavorare tutti insieme per far tornare l'Italia alla pari dei suoi partner internazionali".