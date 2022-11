Camporosso dà il via ai lavori per le luminarie di Natale, iniziata l’installazione (Foto)

Camporosso ha deciso di mettere le luminarie di Natale. Ieri la ditta incaricata, Luminarie Lucio Guagliata di Guagliata Andrea &C. Snc di Genova, ha infatti iniziato a posizionarle sul territorio comunale.

Lungo la strada statale 1 a Camporosso mare, per esempio, sono state messe luci a forma di grandi fiocchi natalizi, che illumineranno la via durante il periodo natalizio.

Il Comune per l’allestimento delle luminarie natalizie quest’anno ha impegnato una cifra pari a 9.564,80 euro. La determina del 15 novembre scorso stabilisce inoltre l’impegno di spesa da parte dell’Amministrazione comunale anche per l’anno 2023, pari a 9.564,80 euro, e per l’anno 2024, sempre di 9.564,80 euro, per una spesa totale di 28.694,40 euro per il triennio 2022-2024, a carico del bilancio di previsione 2022-2024.