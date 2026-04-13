Barberie abusive a Ventimiglia, Confartigianato Imperia plaude ai controlli e invita a rafforzare le verifiche

Il fenomeno delle barberie abusive torna al centro dell’attenzione a Ventimiglia, dove negli ultimi giorni si sono intensificati i controlli sul territorio per contrastare l’esercizio irregolare dell’attività di acconciatore.
A intervenire sulla questione è Confartigianato Imperia, che esprime apprezzamento per l’azione di contrasto portata avanti dalle autorità competenti, sottolineando l’importanza di tutelare le imprese regolari e garantire condizioni di concorrenza leale.
Secondo l’associazione, il fenomeno delle attività abusive rappresenta una criticità non solo sotto il profilo economico, ma anche per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini e la qualità dei servizi offerti. Confartigianato evidenzia come le imprese del settore rispettino norme igienico-sanitarie, requisiti professionali e obblighi fiscali, elementi che non possono essere garantiti da chi opera al di fuori della legalità.
Pur accogliendo positivamente l’intensificazione delle verifiche, Confartigianato Imperia invita a mantenere alta l’attenzione, chiedendo che i controlli diventino strutturali e continuativi.
L’obiettivo, sottolinea l’associazione, è quello di prevenire il radicarsi di fenomeni di abusivismo che rischiano di danneggiare in modo significativo le imprese regolari e l’intero comparto dell’acconciatura.