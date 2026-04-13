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Attualità | 13 aprile 2026, 11:55

Ventimiglia, costituito il gruppo tecnico per il gemellaggio con Limone Piemonte

Definito il tavolo operativo per coordinare iniziative culturali, turistiche ed economiche tra le due comunità

Ventimiglia, costituito il gruppo tecnico per il gemellaggio con Limone Piemonte

Con decreto sindacale è stato ufficialmente costituito il “Gruppo di lavoro tecnico” incaricato del coordinamento delle attività legate al Patto di Gemellaggio sottoscritto il 25 ottobre 2025 tra i Comuni di Ventimiglia e Limone Piemonte.

Il nuovo organismo avrà una funzione tecnico-operativa e di supporto al Sindaco e agli uffici comunali, con l’obiettivo di garantire un coordinamento efficace delle iniziative previste nell’ambito del gemellaggio e una programmazione condivisa e coerente tra le due amministrazioni.

Il gruppo è stato istituito per seguire le fasi di pianificazione, attuazione e monitoraggio delle attività collegate al Patto, inserito in una più ampia strategia di cooperazione territoriale finalizzata a rafforzare i rapporti tra le due comunità. L’intento è quello di promuovere scambi culturali, turistici, economici e sociali, in linea con i principi europei di collaborazione e cittadinanza attiva.

Il Gruppo di lavoro tecnico è composto dal Sindaco e dagli Assessori competenti in materia, oltre a rappresentanti di realtà istituzionali, economiche e associative del territorio. Per Confcommercio è stata individuata la sig.ra Elisabetta Marchetti, mentre per Confesercenti il ruolo è stato affidato al sig. Sergio Scibilia. La rappresentanza di Porto Cala del Forte S.r.l. è stata assegnata alla dott.ssa Giulia Rigo, figura considerata strategica per le politiche di sviluppo e promozione turistica.

Per il mondo associativo culturale è stato coinvolto il sig. Tito Giro dell’Associazione “Terre di Ponente”, mentre per il settore sportivo è stato designato il dott. Paolo Armando, in rappresentanza dell’Associazione CAI – sezione di Ventimiglia. Infine, per il settore sociale, è stata individuata la dott.ssa Carmen Ferraro dell’Associazione SPES APS, impegnata nella promozione di inclusione e partecipazione civica.

Il Gruppo opererà come tavolo di raccordo tra uffici comunali e soggetti esterni, senza funzioni di indirizzo politico o poteri decisionali, ma con un ruolo di supporto tecnico nelle fasi di pianificazione, attuazione e monitoraggio delle attività legate al gemellaggio. Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di cooperazione territoriale tra Ventimiglia e Limone Piemonte, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra le comunità e promuovere nuove opportunità di sviluppo condiviso.

È previsto infine un criterio di rotazione annuale per le associazioni culturali, sportive e sociali coinvolte, così da garantire una partecipazione ampia e rappresentativa del tessuto locale.

Redazione

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