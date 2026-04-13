Ventimiglia, costituito il gruppo tecnico per il gemellaggio con Limone Piemonte

Con decreto sindacale è stato ufficialmente costituito il “Gruppo di lavoro tecnico” incaricato del coordinamento delle attività legate al Patto di Gemellaggio sottoscritto il 25 ottobre 2025 tra i Comuni di Ventimiglia e Limone Piemonte.

Il nuovo organismo avrà una funzione tecnico-operativa e di supporto al Sindaco e agli uffici comunali, con l’obiettivo di garantire un coordinamento efficace delle iniziative previste nell’ambito del gemellaggio e una programmazione condivisa e coerente tra le due amministrazioni.

Il gruppo è stato istituito per seguire le fasi di pianificazione, attuazione e monitoraggio delle attività collegate al Patto, inserito in una più ampia strategia di cooperazione territoriale finalizzata a rafforzare i rapporti tra le due comunità. L’intento è quello di promuovere scambi culturali, turistici, economici e sociali, in linea con i principi europei di collaborazione e cittadinanza attiva.

Il Gruppo di lavoro tecnico è composto dal Sindaco e dagli Assessori competenti in materia, oltre a rappresentanti di realtà istituzionali, economiche e associative del territorio. Per Confcommercio è stata individuata la sig.ra Elisabetta Marchetti, mentre per Confesercenti il ruolo è stato affidato al sig. Sergio Scibilia. La rappresentanza di Porto Cala del Forte S.r.l. è stata assegnata alla dott.ssa Giulia Rigo, figura considerata strategica per le politiche di sviluppo e promozione turistica.

Per il mondo associativo culturale è stato coinvolto il sig. Tito Giro dell’Associazione “Terre di Ponente”, mentre per il settore sportivo è stato designato il dott. Paolo Armando, in rappresentanza dell’Associazione CAI – sezione di Ventimiglia. Infine, per il settore sociale, è stata individuata la dott.ssa Carmen Ferraro dell’Associazione SPES APS, impegnata nella promozione di inclusione e partecipazione civica.

Il Gruppo opererà come tavolo di raccordo tra uffici comunali e soggetti esterni, senza funzioni di indirizzo politico o poteri decisionali, ma con un ruolo di supporto tecnico nelle fasi di pianificazione, attuazione e monitoraggio delle attività legate al gemellaggio. Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di cooperazione territoriale tra Ventimiglia e Limone Piemonte, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra le comunità e promuovere nuove opportunità di sviluppo condiviso.

È previsto infine un criterio di rotazione annuale per le associazioni culturali, sportive e sociali coinvolte, così da garantire una partecipazione ampia e rappresentativa del tessuto locale.