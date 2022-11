Sanremo: manca un mese a Natale, a che punto siamo con le manifestazioni? La città punta su bambini e famiglie

Manca un mese al Natale e ancora tutto tace sul fronte della manifestazioni natalizie. L’ultima notizia riguardava la pubblicazione del bando da 140 mila euro per l’installazione delle luminarie che poi, come da tradizione, rimarranno in città fino alla settimana del Festival, anche se in attesa della kermesse rimarranno spente per evitare consumi eccessivi. Tornerà l’albero di Natale luminoso in piazza Borea d’Olmo e la pista di pattinaggio in piazza Colombo. Per il resto solamente indiscrezioni e voci, ma nulla di ufficiale.

La domanda, quindi, è lecita: cosa proporrà Sanremo a residenti e vacanzieri per le feste di fine anno? Per il momento non trapelano indiscrezioni sul programma se non un’imminente presentazione. Il target degli eventi è fissato su famiglie e bambini con la musica grande protagonista in città. Un Natale per i più piccoli.

Intanto proprio questa mattina sono emersi i primi problemi per l'installazione delle luminarie con una sola ditta che ha partecipato al bando senza poi essere stata approvata dagli uffici di palazzo Bellevue (leggi la notizia cliccando QUI).