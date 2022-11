Sanremo: una sola ditta per le luminarie ma non raggiunge il punteggio minimo, a 15 giorni dall'accensione è una corsa contro il tempo

L’unica azienda che si è presentata non raggiunge il punteggio minimo previsto e, almeno per ora, Sanremo è senza una ditta che installi le luminarie natalizie e per il Festival.

Dopo la delibera di Giunta del novembre scorso, infatti, era stato approvato il piano delle luminarie nel periodo invernale per un costo complessivo di 172mila euro. Avviata la procedura per l’affidamento del servizio con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel rapporto qualità-prezzo, è arrivata una sola offerta, dalla ditta ‘Tatì Creation’ che ha ottenuto un punteggio pari a 42,33.

L’azienda è stata però esclusa, in quanto l’offerta tecnica presentata ha conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 45 punti, prevista dal Capitolato speciale d’Appalto. La gara non è stata conclusa e ora, per il Comune di Sanremo sarà una lotta contro il tempo, visto che mancano in pratica 15 giorni all’accensione delle luminarie in città.