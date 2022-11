Rossana Casale ospite oggi a Radio Onda Ligure per presentare il nuovo album "Joni"

Oggi Rossana Casale presenta su Radio Onda Ligure il suo nuovo album "Joni". Il disco è un tributo a Joni Mitchell ed è stato pubblicato in occasione del 79esimo compleanno della grande cantautrice canadese. Il lavoro, realizzato in studio e cantato in diretta con i suoi musicisti, è un viaggio intenso e poetico di 70 minuti attraverso alcune delle canzoni più importanti della Mitchell.



L’album è prodotto dalla stessa Casale ed è interamente arrangiato insieme ai suoi musicisti: Emiliano Begni- pianoforte, Francesco Consaga - sax soprano e flauto traverso, Ermanno Dodaro- contrabbasso, Gino Cardamone- chitarra.



Rossana Casale ha iniziato la sua carriera come solista nel 1982. Da allora ha realizzato molteplici tour contando migliaia di concerti in tutta Italia, dai Festival e Jazz Clubs più prestigiosi ai teatri più importanti (Piccolo Teatro di Milano su tutti) guadagnandosi la stima sia del pubblico che della stampa che le ha reso diversi riconoscimenti importanti. Viene riconosciuta come cantante colta pop-jazz per il suo sound ‘cool’ preso dal jazz americano e per le composizioni ricercate delle sue canzoni.



L'intervista curata da Maurilio Giordana sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.