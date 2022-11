Addio a Roberto Maroni, la Lega di Sanremo lo ricorda con il discorso alla nomina come Segretario nazionale

"A nome di tutta la Lega di Sanremo desidero esprimere il più profondo cordoglio per la scomparsa di Roberto Maroni, un politico genuino, capace, che ha dato tanto alla Lega".



Così il segretario cittadino del partito, Michele Gandolfi che ricordando l'ex segretario nazionale volto storico del carroccio, aggiunge: "A questo proposito lo ricordiamo attraverso alcuni passaggi del discorso dopo l'elezione a Segretario della Lega Nord.Io sono uno di voi, voglio che mi consideriate uno di voi. La mia porta sarà sempre aperta. Sono a disposizione dei militanti: ho cominciato come militante e voglio che mi consideriate un semplice militante. Ho bisogno di sentire il calore e la passione dei militanti, i nostri meravigliosi militanti: non c'è niente che valga di più nella Lega, voi siete i nostri diamanti, voi siete la nostra ricchezza, voi siete la nostra forza e il nostro futuro. Viva la grande Lega Nord!"