Morte di Roberto Maroni, il legame con la provincia di Imperia: sciolse per infiltrazioni mafiose il consiglio comunale di Bordighera e si occupò dei migranti

Roberto Maroni era legato alla provincia di Imperia per via della sua attività come Ministro. Il famoso esponente leghista è morto a 67 anni presso la sua casa di Lozza, nel varesotto.

Nel 2009, Maroni come Ministro dell'Interno, partecipò all'inaugurazione della caserma dei vigili del Fuoco a Imperia. Nel 2011, sempre come Ministro, sciolse il Consiglio Comunale di Bordighera per infiltrazioni mafiose. Stesso anno ma qualche mese più tardi, Maroni inviò a Ventimiglia la commissione d'accesso in Comune.

In una relazione dell'agosto di quell'anno, Maroni presentò un rapporto sull'attività della DIA nel secondo semestre del 2010 dove si parlava della 'ndrangheta nel ponente ligure. Se dalla relazione è emerso che la penetrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico e politico sarebbe presente e molto influente in svariate realtà del Nord Italia, una 'menzione particolare' è stata data alla provincia di Imperia. Eco sulla presenza della criminalità organizzata in riviera dei fiori che oggi ritroviamo ancora negli ultimi rapporti.