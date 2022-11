Vallecrosia, l'associazione Bethel dona beni di prima necessità al Comune: "Gesto solidale verso le famiglie bisognose" (Foto e video)

L’associazione Bethel dona beni di prima necessità al Comune di Vallecrosia. Ha infatti consegnato, ieri pomeriggio, un pacco alimentare ai Servizi sociali. Un gesto solidale per contribuire a sostenere le famiglie bisognose.

Sono stati donati i beni di prima necessità raccolti nei supermercati. “L’associazione Bethel è un’associazione che ci è particolarmente vicina e da diversi anni collabora con noi, inoltre ci omaggia di raccolte di derrate alimentari che fa nei vari supermercati della zona“ - fa sapere il vicesindaco e assessore con delega Servizi Sociali, Sanità, Personale e Cultura Marilena Piardi - “Questa donazione capita in un momento importante perché in questi giorni stiamo anche raccogliendo prodotti per l’infanzia per cui riusciremo a preparare dei pacchi, insieme ai prodotti per l’infanzia, per le nostre famiglie bisognose, che sono aumentate negli anni, soprattutto in previsione anche del Natale che mette sempre in luce quelli che sono i disagi di determinate famiglie che non possono festeggiarlo come vorrebbero“.

Sono infatti ripresi i percorsi di solidarietà dell’associazione Bethel all’interno dei supermercati della zona dove si è svolto un banco alimentare a sostegno di chi in questo momento storico è meno fortunato. “L’associazione Bethel è nata come sportello antiviolenza ma agisce a 360 gradi su tutti i bisogni delle famiglie in stato di necessità e su tutte quelle situazioni che richiedono di un supporto anche materiale“ - afferma Sara Bonaccorso, presidente dell’associazione Bethel - “Fin da subito ci siamo mossi in questo senso e ringraziamo la dottoressa Piardi che ci ha da subito aperto le porte per collaborare e provvedere con beni di prima necessità alle famiglie soprattutto con dei minori e bambini di età infantile. Sicuramente, in occasione del Natale, a dicembre ci sarà un’ulteriore donazione“.

"L’associazione Bethel è sempre molto vicina alle famiglie bisognose e in questa settimana, che bisogna essere di supporto anche e soprattutto ai bambini più piccoli, abbiamo voluto dare un piccolo segnale” - dice il responsabile del banco alimentare Enrico Amalberti - ”Siamo contenti della risposta dei cittadini che, nonostante le concrete difficoltà, hanno voluto contribuire a sostenere le famiglie più bisognose. Abbiamo donato i beni raccolti ai Servizi sociali del Comune di Vallecrosia, sempre attenti ai più bisognosi con l'assessore competente Marilena Piardi e i funzionari, che ringraziamo".