Scomparsa di Roberto Maroni: Monica Gatti “Un grande Uomo, un grande Politico, un grande Maestro”

“Abbiamo perso una figura di spicco non solo per gli incarichi di governo che ha ricoperto, ma anche per la sua capacità di innovare il percorso politico della Lega”.

Interviene in questo modo il Consigliere della Lega a Imperia, Monica Gatti, che prosegue: “Il suo grande merito, che deriva dalla sua profondità culturale, è stato proprio quello di vivacizzare il dibattito all’interno del partito, pur mantenendo i valori originari, cercando di smuoverla dal verbo iniziale per adeguare concetti e obiettivi ai cambiamenti della società. E’ stato un’autorevole voce considerata forse talvolta un po’ fuori dal coro, ma sempre calata nei cambiamenti dello scenario nazionale e internazionale”.

“Mi piace inoltre ricordare – termina - la sua disponibilità al dialogo e al confronto con tutti. Anche da questo si riconosce la grandezza di un politico”.