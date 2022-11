Verde pubblico a Vallecrosia, Perri: “Nella giornata nazionale degli alberi a distanza di un anno l'amministrazione colpisce ancora abbattendone altri"

"Oggi la tutela del patrimonio arboreo così come la valorizzazione del verde è sempre più un argomento importante, mentre da una parte ci sono i cittadini che esprimono una campagna di sensibilizzazione, ai quali mi associo e affianco, con l'apposizione di simpatici cartelli per dare voce alle piante, dall'altra c'è un'amministrazione comunale sorda che per realizzare spianate di cemento taglia gli alberi in maniera indiscriminata”. Ad intervenire sull’argomento è il consigliere comunale di Vallecrosia Fabio Perri che spiega: “Un'amministrazione miope e menefreghista di fronte al verde pubblico e al patrimonio arboreo nonostante la presenza di consiglieri giardinieri che dovrebbero curare tutelare e incentivare ad aumentare la presenza di alberi e vegetazione in città. Un'amministrazione poco attenta nonostante il sindaco ricopra anche la figura di vice presidente della provincia con delega ai parchi dove la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale è all'ordine del giorno, ma allora la domanda sorge spontanea siamo proprio sicuri sia la delega adatta a lui?



“Vediamo oggi in questa giornata simbolo - continua Perri - l'inizio di un nuovo tratto del cantiere di riqualificazione di via Don Bosco a scapito di piante che da oltre 60 anni non solo abbelliscono il viale, ma donano ombra e portano in dote tutti quei benefici che una pianta può dare a tutti i cittadini. La perizia agronomica tanto citata e sventolata dal sindaco in consiglio comunale non solo è datata 20 ottobre quando i lavori sono iniziati il 13 di ottobre, ma evidenzia di fatto lo stato in essere e quindi, come ad esclusione di n.10 alberi su 70 la cui vita è breve, tutti gli altri appaiono in buono stato vegetativo e allora perchè abbatterli? L'agronomo non indica l'abbattimento nella perizia. Questa relazione il sindaco l'ha letta? Forse è più attento ad alimentare il suo ego concentrando le sue attenzioni alla ricerca di 45-48-57-60 finanziamenti, non sempre opportuni, nella speranza di far vedere che anche lui, come la precedente amministrazione, è in grado di pianificare qualcosa”.



“La nostra idea di città - conclude il consigliere Perri - è ben diversa, il verde e la natura non solo devono essere parte integrante dei progetti di urbanizzazione della città limitando l'uso del cemento, ma la sua cura e manutenzione dovrebbero essere al centro dell'attenzione di un'amministrazione attenta al decoro cittadino. Verificheremo pertanto che tutti i progetti che questa amministrazione porterà avanti pongano attenzione al verde esistente, integrandolo con del nuovo, tutelando sempre la città e i suoi cittadini”.