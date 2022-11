Interventi di riqualificazione a Bordighera e Vallecrosia, Italia Nostra vuole vederci chiaro sul verde pubblico

Italia Nostra Ponente Ligure ha presentato una richiesta di accesso agli atti ai comuni di Bordighera e Vallecrosia per valutare alcuni progetti e come impatteranno sul verde pubblico. Nel mirino del gruppo, sul territorio bordigotto il progetto di riqualificazione Lungomare Argentina mentre nel comune vicino il progetto di rigenerazione urbana di Via Don Bosco.



"Il nostro Ponente rischia di essere impoverito da progettualità poco rispettose dell'alto valore di salubrità e benessere della vegetazione anche urbana. - affermano da Italia Nostra - Gravi episodi si sono già verificati nelle città di costa della nostra Provincia e la cittadinanza, sia in forma singola che associata, sta giustamente avvertendo il bisogno di intervenire e di partecipare attivamente alle scelte spesso criticabili e poco lungimiranti delle Amministrazioni pubbliche in tema di patrimonio botanico".

"Abbiamo inoltrato richiesta al Comune di Bordighera per il progetto di riqualificazione Lungomare Argentina con via ciclopedonale come approvato dalla Giunta Comunale corredato dai pareri della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e degli altri Enti interessati nel procedimento. Un progetto che interessa la passeggiata storica di Bordighera, una zona di vincolo paesaggistico con presenza di alberi monumentali, elemento di grande riconoscibilità cittadina. - spiegano dal gruppo ambientalista - Al Comune di Vallecrosia per il progetto di rigenerazione urbana di Via Don Bosco e realizzazione di pista ciclabile, con elaborati e relazioni tecniche esplicative, nonché ogni altro atto integrativo a completamento del progetto, come emerso durante il Consiglio Comunale dello scorso 14 novembre 2022: un progetto che paradossalmente "sacrifica" alberi per far posto ad una pista ciclabile. In questo caso, anche rispetto al dibattito avvenuto giorni fa in Consiglio Comunale, sembrerebbe incerta l'esatta e completa documentazione e quindi è necessario capire lo sviluppo della progettazione".