Diano Marina avrà un nuovo asilo nido e una nuova scuola materna. I lavori appaltati entro maggio 2023

“Sono molto felice ed orgoglioso di comunicare che nei giorni scorsi ho firmato le convenzioni per l’utilizzo di due finanziamenti ottenuti attraverso i fondi PNRR che ci permetteranno di costruire un nuovo asilo nido in Via Rossini, più precisamente all’interno del Parco pubblico delle Giaiette, per un totale di 1.200.000 euro e una nuova scuola di infanzia in località ‘Cioso-Canepa’, per un totale di 2.200.000 euro”. Ad annunciarlo è il sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi.



“Ora gli uffici comunali dovranno concentrarsi al massimo per appaltare le opere entro maggio 2023. Come dico sempre – conclude Za Garibaldi - ‘le parole più belle sono i fatti’ e due nuovi edifici per i nostri bambini sono fatti incontrovertibili”.