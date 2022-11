Sanremo: tempio crematorio, ecco la carta dei servizi. Nel ‘menù’ anche la sala del commiato con cerimoniere e pianista

Quanto costa la cremazione a Sanremo? Quali servizi offre il nuovo tempio di valle Armea? A queste e tante altre domande risponde la carta della qualità dei servizi che qualche giorno fa la giunta matuziana ha approvato dopo l’inaugurazione del nuovo forno crematorio vicino al cimitero Armea.

Un servizio che la cittadinanza attendeva da anni dopo innumerevoli dolorosi viaggi in direzione Nizza o Savona. L’impianto è stato realizzato dalla società concessionaria ‘Thymamai’, partecipata dalla ‘Giò Costruzioni’ di Sanremo e dalla ‘Altair Funeral’ di Bologna per il primo project financing curato dal principio alla fine dall’amministrazione Biancheri.

Il lungo documento approvato dall’amministrazione sanremese contiene le linee guida dell’impianto crematorio, con tanto di codice etico e spiegazione dettagliata del funzionamento. Non manca il menù con tutti i servizi e relativo prezzo con il 10% di sconto per i residenti o per le salme provenienti dai cimiteri di Sanremo.

Oltre alle diverse cremazioni, impossibile non notare la possibilità di ultimo saluto nella sala del commiato con tanto di cerimoniere e pianista.

Ecco tutti i servizi:

Cremazione salme: 520,82€

Cremazione salme residenti a Sanremo: 468,74€

Cremazione resti mortali: 416,66€

Cremazione resti mortali provenienti dai cimiteri di Sanremo: 374,99€

Cremazione feti e prodotti del concepimento: 173,61€

Cremazione feti e prodotti del concepimento residenti a Sanremo: 156,25€

Cremazione resti ossei: 208,73€

Cremazione resti ossei provenienti dai cimiteri di Sanremo: 187,86€

Cremazione parti anatomiche riconoscibili: 390,62€

Cremazione parti anatomiche riconoscibili residenti a Sanremo: 351,56€

Utilizzo sala del commiato per ultimo saluto prima della cremazione: 100€

Utilizzo sala del commiato per ultimo saluto prima della cremazione con cerimoniere: 200€

Utilizzo sala del commiato per ultimo saluto prima della cremazione con cerimoniere e pianista: 250€

In allegato la carta della qualità dei servizi del tempio crematorio di valle Armea.