Sanremo: dagli ospiti di Residenza Julia calendari solidali, il ricavato andrà al Centro Aiuto alla Vita

Anche Sanremo è protagonista dell’iniziativa "Insieme. Aspettando il Natale". Un progetto curato da livello nazionale dal Gruppo Orpea. Gli anziani ospiti della Residenza Julia, così come nelle altre rsa del gruppo, stanno lavorando per creare con le loro mani dei calendari dell’avvento solidali destinati ai reparti infantili degli ospedali del territorio o a piccole associazioni locali che si occupano di bimbi con difficoltà fisiche, emotive o sociali.



Il ricavato delle opere realizzate su Sanremo sarà destinato al Centro di aiuto alla vita A.P.S., un’associazione di promozione sociale nata nel 1995 al servizio della donna e della coppia che si trovano ad affrontare una gravidanza o una maternità non facili. "Quadretti natalizi, lavoretti ai ferri, portachiavi, giochini e collanine hand made… 24 caselle da aprire, 24 regali da scoprire per vivere insieme un dicembre magico all’insegna della solidarietà. - sottolineano dal gruppo Orpea Italia - Un calendario che fa bene due volte: ai “nonni” che lo creano ai “nipoti” che lo ricevono. Gli anziani sono, e devono sentirsi, utili e preziosi per la comunità. E così il loro tempo e le loro abilità si trasformano in un messaggio d’amore per i bambini in difficoltà".



"Insieme. Aspettando il Natale è un’iniziativa che si coniuga con altre attività svolte durante tutto l’anno nelle nostre strutture e volte all’incontro intergenerazionale tra anziani e bambini. Un fattore arricchente che ha comprovati effetti positivi per entrambe le generazioni – racconta Alessandra Taveri COO Orpea Italia – In questo caso, oltre ai benefici che i laboratori di manualità hanno di per sé si aggiunge il valore immenso della finalità del lavoro, che per i nostri ospiti è stato determinante".