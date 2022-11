Cielo terso e straordinaria visibilità: questa mattina non solo Corsica ma anche le alpi Apuane dalla nostra provincia (Foto)

In serata sono previste precipitazioni sulla nostra provincia, anche se non particolarmente copiose mentre, in montagna potrebbero vedersi i primi fiocchi di neve, anche a quote basse. Secondo le previsioni dovrebbe essere il Centri-Levante la zona della Liguria più colpita ma anche la nostra provincia potrebbe essere investita dalla perturbazione in arrivo da Ovest.

Intanto la discesa delle temperature ha garantito questa mattina una visibilità straordinaria con la possibilità di vedere non solo la ‘solita’ Corsica ma, dalle alture anche la zona dell’Apuano, tra Liguria e Toscana sopra lo spezzino. E, come sempre capita, i diversi social sono letteralmente invasi dalle foto che ritraggono l’isola francese di fronte a noi.

Come in ogni situazione come quella odierna si susseguono le classiche discussioni su rifrazione o visione diretta della Corsica ma, quello che conta è sicuramente lo ‘spettacolo’ visivo straordinario che ci ha offerto oggi l’orizzonte di fronte alla nostra provincia. E, con l’era dei cellulari, si è scatenata anche in questa giornata la fantasia di molti che hanno immortalato la scena.