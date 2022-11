Imperia, Punto nascite: è online la petizione per dire no alla chiusura

E' online, su Change.org, una petizione per dire no alla chiusura al punto nascite nell’ospedale di Imperia.

Già 600 persone hanno firmato la petizione lanciata da Simone Gaggino per difendere questo reparto: “La Giunta Toti prevede la chiusura del reparto maternità dell'ospedale di Imperia. Una decisione inaccettabile che abbiamo il dovere di contrastare con tutte le nostre forze. Nel passato avevamo già raccolto 20mila firme per difendere questo reparto. Per questo motivo abbiamo attivato questa nuova raccolta firme, per chiedere con forza che il Reparto rimanga aperto per il bene di tutti i cittadini. In provincia di Imperia due punti nascite sono fondamentali in particolare per le difficoltà logistiche del nostro territorio, entroterra compreso. A fianco dei due punti nascite va ricostruita l'assistenza territoriali che oggi è praticamente inesistente. L'impegno di ogni persona è importante. Riprendiamoci la nostra sanità pubblica".