Sanremo: città strapiena e buoni affari per il mercato ma i commercianti sono preoccupati per il 'Black Friday'

Seconda metà di novembre, ma le temperature sono sempre gradevoli e Sanremo continua ad essere una grande attrattiva in particolare per i clienti francesi della Costa Azzurra e oltre. La dimostrazione arriva in questo weekend, durante il quale la città dei fiori si presenta stracolma e la conferma arriva soprattutto da negozi, mercato, bar e ristoranti.

Questa mattina, in alcuni casi, era quasi difficile trovare un tavolino per fare colazione mentre la zona del mercato era quasi ‘impraticabile’ per l’eccesso di turisti e residenti che giravano dai banchi. Ottime notizie, quindi, per gli ambulanti che fanno ottimi affari, in particolare con i francesi e i monegaschi, veri ‘appassionati’ della nostra città.

La ricetta è semplice: ottimo meteo, prezzi interessanti per il potere d’acquisto transalpino e ristoranti che propongono prelibatezze ‘all’italienne’ che fanno gola ai clienti francesi. Molti di loro, addirittura, passano anche la notte in città, anche se in questo weekend molti alberghi sono chiusi, dopo l’ottima stagione estiva ‘allungata’. Chi è aperto ha le camere quasi tutte occupate e anche questo è un buon segno, vista la stagione che stiamo vivendo.

Una tirata d’orecchie arriva dai commercianti del centro ma viene fatta soprattutto alla grande distribuzione e alle vendite on line. Con la settimana del ‘Black Friday’ appena iniziata, infatti, sono moltissimi i clienti che entrano nei negozi chiedendo ai commercianti gli sconti da ‘venerdì nero’ e qui intervengono proprio loro, i negozianti: “E’ davvero incredibile quanto avviene – ha detto il presidente cittadino di Federmoda, Antonio Fontanelli – e per noi è difficile lavorare in questo modo. Poi con il ‘Black Friday’ che si svolge on line per tutto novembre è ancora peggio. Se solo si potessero ridurre gli sconti al solo venerdì, tutto sarebbe più semplice. Se continua così sarà veramente dura nei prossimi anni”.

Anche dall’outlet di Valle Armea non arrivano buone notizie. Nelle ultime settimane, infatti, non sembrano ottimi gli affari e, come nel caso dei commercianti del centro, i clienti chiedono i super sconti di novembre. Insomma il ‘Black Friday’ sembra non aiutare più di tanto i commercianti.