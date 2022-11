Conclusa la prima edizione del corso di videomaking organizzato dalla Confartigianato di Imperia

La prima edizione del corso di videomaking organizzato dalla Confartigianato di Imperia ha fatto registrare 14 adesioni. Titolari di impresa, dipendenti, privati e appassionati del settore hanno preso parte ad uno dei pochi corsi di genere presenti sul territorio e hanno conosciuto e approfondito gli aspetti basilari per la realizzazione e il montaggio di video.

Le lezioni sono state tenute da Fabio Zenoardo, co-titolare di AF Video Produzioni insieme ad Andrea Languasco, e ha visto la partecipazione speciale del docente del corso di social media Riccardo Ghigliazza per quanto riguarda la realizzazione di contenuti video sui socialnetwork.

Le 18 ore di corso si sono svolte sia nella sede di Sanremo della Confartigianato sia in location esterne nelle vie centrali della città dei fiori e all’interno di un’attività di uno degli iscritti per la realizzazione di uno spot video. Durante le lezioni, gli iscritti hanno approfondito alcuni aspetti come le fasi della produzione video, gli strumenti del videomaker, tipologie di ripresa e movimenti di macchina con prove, approccio alla creazione di un video, riprese sul campo e l’editing.

Al termine della lezione conclusiva sono stati consegnati dalla Confartigianato gli attestati di frequenza e di profitto ai partecipanti, ai quali è stata anche concessa la possibilità di partecipare ad una lezione extra con il docente disponibile a rispondere ad eventuali aspetti da approfondire.

Per essere costantemente aggiornati sui corsi in programma alla Confartigianato è possibile chiedere informazioni telefonando al numero 0184/524517 o inviando una mail all’indirizzo giovannini@confartigianatoimperia.it