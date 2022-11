San Bartolomeo al Mare: nuovo refettorio alle Scuole medie, iniziati i lavori. Dovranno terminare entro metà febbraio

A San Bartolomeo al Mare sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di realizzazione del nuovo refettorio e dei relativi locali di servizio all'interno dell'edificio scolastico di via Carlo Conti, sede della scuola secondaria di I grado “Giuseppe Agostino Roggerone”. L'intervento va a completare il lavoro iniziato lo scorso anno con il quale sono state realizzate due nuove aule e i relativi servizi igienici.

I lavori, che dovranno essere terminati entro metà febbraio, sono eseguiti dalla ditta Riviera Servizi srl di Imperia, per un importo complesivo di 125.000 euro, compresi spese tecniche, iva e oneri di sicurezza.

Verranno realizzati la pavimentazione e la controsoffittatura del refettorio e dei locali di servizio, il completamento della controsoffittatura del piano, l'installazione di 3 velux motorizzati nei locali di servizio, il completamento degli impianti e degli ausili di prevenzione degli incendi, nonché piccole opere di adeguamento del locale caldaia.

"Prosegue l'attenzione riservata dall'Amministrazione di San Bartolomeo al Mare - dichiara Lorenzo Ansaldo, Consigliere comunale incaricato alla cultura - ai plessi scolastici presenti nel territorio comunale. Un importante investimento per il futuro, per garantire agli studenti e al corpo docenti di poter studiare e operare in ambienti nuovi e adeguati alle nuove esigenze del mondo della scuola. Con questo ulteriore intervento l'Amministrazione comunale conferma la volontà di ospitare un plesso scolastico di riferimento per i propri ragazzi e per i ragazzi del golfo dianese".