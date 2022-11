Bordighera, costruttore edile picchia il fratello e finisce a processo per lesioni aggravate: la Procura chiede la condanna a 1 anni e 6 mesi di carcere

Un anno e sei mesi di carcere: questa la richiesta di condanna invocata dal pm di Imperia, Tiziana Berlinguer, nei confronti del costruttore edile Osvaldo Possamai, 72 anni di Bordighera.

L’uomo, difeso dal legale Marco Bosio, è finito a processo con l’accusa di lesioni aggravate ai danni del fratello Luciano. I fatti contestati risalgono al 21 settembre del 2018. L’imputato è accusato di aver picchiato il fratello, durante una lite avvenuta in azienda, ed in particolare di avergli provocato un trauma cranico, la frattura di un dito e di una costola e varie contusioni. Ferite giudicate guaribili in 60 giorni. La vittima ha scelto di non costruirti parte civile.

Durante la propria arringa il legale Bosio ha chiesto al giudice monocratico di Imperia, Francesca Minieri, l’assoluzione con la formula de ‘il fatto non sussiste’ in quanto dal referto medico si evince solo una lesione e la frattura del dito. La frattura della costola, registrata all’esito della tac, non sarebbe addebitabile però all’imputato in quanto non era presente un ematoma e quindi la stessa era già presente al momento dei fatti per precedenti traumi avuti dalla vittima. Inoltre il legale ha rilevato incongruenze tra le dichiarazioni del fratello Luciano e quanto riportato nella documentazione sanitaria.

L’accusa di lesioni aggravate, per la difesa, non è quindi addebitabile all’imputato.

Il processo è stato aggiornato al 1° dicembre per repliche di accusa e difesa. Successivamente il giudice di ritirerà in camera di consiglio per emettere la sentenza.