Bajardo: lavori in piazza Rubino 'bloccati' da vicende giudiziarie, il Sindaco "I contributi del Pnrr non verranno persi"

Le vicende giudiziarie legate alla Edilcantieri Costruzioni Srl, relative ai lavori di Aurigo e Castelvittorio, potrebbero problemi anche al comune di Bajardo.

La conferma è arrivata dal Sindaco che, nel corso dell’ultimo Consiglio comunale del piccolo centro dell’entroterra di Sanremo, ha informato l’assise in relazione ai lavori per la messa in sicurezza di piazza Antonio Rubino, che prevedono la demolizione del manufatto pericolante esistente ed al successivo consolidamento a valle mediante realizzazione di muro di contenimento con creazione di area verde.

Il Comune ha già informato la Procura e l’Anac di Roma, per le problematiche conseguenti alla fase successiva della procedura di gara per l'affidamento dei lavori finanziati attraverso il Pnrr con il contributo di ben 300mila euro. Questo perchè, il 16 settembre scorso, la società appaltatrice Ecoscavi di Sanremo, aveva comunicato la volontà di recedere dall'appalto in questione.

Il Sindaco Moraglia ci ha confermato che il contributo per i lavori non sarà comunque perso: “Abbiamo rispettato i termini per il bando è stato fatto secondo i termini e quindi si possono chiedere delle proroghe ma, per vicende burocratiche ci siamo dilungati e, ora, si è presentata questa anomalia. Dopo la rinuncia di Ecoscavi, la Edilcantieri sarebbe formalmente in regola per ottenere il lavoro e, al momento ci sono solo delle indagini in corso e nessuna sentenza. In teoria sarebbe possibile affidare i lavori a Edilcantieri ma, in caso di una sentenza contro l’azienda, i lavori verrebbero bloccati ma, se assegnassimo i lavori al terzo classificato, la Edilcantieri potrebbe impugnare la decisione. A inizio mese abbiamo scritto a Procura e Anac e, dopo 30 giorni, nel caso chiederemo alla Procura”.

Il Sindaco Moraglia, nel corso dell’ultimo Consiglio ha anche evidenziato come lo scenario si sia arricchito ulteriormente con la sentenza del Tar Liguria, cpm la quale è stata sospesa (a seguito del ricorso della società Edilfera di Sanremo) l'aggiudicazione dei lavori (commissionati da Regione Liguria) di ristrutturazione, adeguamento normativo e potenziamento dei locali del centro per l'impiego di via Martiri della Libertà, a Sanremo, in quanto la ditta appaltatrice, la Edilcantieri di Imperia, avrebbe omesso di indicare nei documenti di gara la circostanza relativa al procedimento penale sopra menzionato.

Il Comune di Bajardo ha chiesto alla Procura della Repubblica di Imperia e all'ANAC come comportarsi per lo scenario che si è venuto a creare, anche per le difficoltà che deve affrontare un piccolo Comune come quello guidato dal Sindaco Remo Moraglia, con scarsissime se non addirittura nulle risorse aggiuntive di bilancio: “L'auspicio fondato – ha detto il primo cittadino - è quello di poter ottenere un riscontro puntuale su questa dinamica che mette davvero in ginocchio i Comuni piccoli, con personale numericamente ridottissimo e con funzionari (tecnici e Segretari che si dividono tra più enti nel corso della stessa settimana lavorativa), alle prese con le difficoltà normative, e soprattutto che si trovano a gestire interventi finanziati da fondi nazionali e comunitari per garantire il loro sviluppo e crescita”.