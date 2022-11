Sanremo: oggi pomeriggio per lavori di riparazione, sospensione erogazione acqua in corso Garibaldi

Per un intervento alla condotta idrica, oggi pomeriggio sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in corso Garibaldi a Sanremo. I lavori si sono resi necessari a seguito di un errato intervento da parte di una impresa operante per altro erogatore di servizi a rete che ha danneggiato appunto le tubature.

“Durante l'intervento – spiegano da Rivieracqua - sarà sospesa, dalle ore 15.00 alle ore 18.30 circa, l'erogazione dell'acqua alle utenze presenti in C.so Garibaldi, a partire dall'incrocio di Via Ruffini sino a Piazza Colombo ed in tutte le traverse laterali comprese Via Fratti e Via XX settembre”.