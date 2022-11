Due incidenti in pochi minuti tra Camporosso e Sanremo: un giovane e una donna lievemente feriti

Doppio incidente in poco meno di un’ora, questa mattina a Camporosso e Sanremo. Il primo episodio alle 8.20 in corso Repubblica nel piccolo centro dell’immediato entroterra.

Due adolescenti sono caduti dallo scooter sul quale viaggiavano, procurandosi lievi ferite. Uno dei due è rimasto praticamente illeso mentre il secondo è stato portato in codice giallo di media gravità, all’ospedale di Sanremo.

Il secondo incidente alle 9.30, in via Zeffiro Massa a Sanremo. Una donna di 77 anni è stata investita da auto che faceva retromarcia. Sul posto è intervenuta l’ambulanza di Sanremo Soccorso e la Polizia Locale. La donna ha subito lievi ferite ed è stata portata in ospedale in codice verde.