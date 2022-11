Coronavirus: tamponi e nuovi positivi in calo oggi, scendono anche tasso di positività e ricoverati in Asl 1

Tamponi e numero di nuovi positivi al Covid in calo oggi in Liguria: sono stati 857 dei quali 104 in provincia di Imperia, 130 nel savonese, 484 a Genova e 139 a La Spezia. Il dato emerge a fronte di 5.343 tamponi effettuati, dei quali 970 molecolari e 4.373 antigenici rapidi. Oggi il tasso di positività si fissa al 16,03%, in di un punto e mezzo percentuale rispetto a ieri.

Aumenta anche oggi il numero regionale dei pazienti covid ricoverati, 292 (+8) e di questi 8 (-1) in terapia intensiva. In Asl 1 Imperiese scendono a 33 le persone ricoverate (-3 rispetto a ieri) e di queste 3 in terapia intensiva (stesso numero di ieri).

Oggi dobbiamo purtroppo registrare due morti in regione (uno a Genova e uno a Savona) mentre crescono ancora le persone in isolamento domiciliare: oggi 7.168, ovvero 250 in più di ieri.

Sotto il bollettino odierno