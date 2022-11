Imperia: accusata di peculato viene condannata a due anni e 8 mesi l'ex Preside Anna Rita Zappulla

Due mesi fa la sentenza ma la notizia trapela solo nelle ultime ore. E’ stata condannata a due anni e 8 mesi di reclusione l’ex Preside dell’Ipsia Marconi di Imperia e del Colombo di Sanremo, Anna Rita Zappulla, accusata del reato di peculato d’uso ed in particolare per aver utilizzato l’auto, una Toyota Corolla, che era stata donata alla scuola anni prima il suo coinvolgimento nell’inchiesta dei Carabinieri, per fini personali.

La Zappulla, che adesso è dirigente scolastico in una altra regione ed è prossima alla pensione, venne arrestata la sera del 23 aprile 2019 con l’accusa di peculato dai Carabinieri a Ventimiglia mentre, a bordo della Corolla, rincasava da Mentone. L’inchiesta portava la firma dell’ex procuratore aggiunto imperiese, Grazia Pradella, ora Procuratore capo a Piacenza e avrebbe preso le mosse da una segnalazione interna all’istituto.

Secondo i Carabinieri, l’attività investigativa avrebbe permesso di documentare l’uso improprio dell’auto scolastica di cui reggeva la dirigenza, utilizzandola non solo in provincia di Imperia, ma anche fuori regione e addirittura oltreconfine. Il gip imperiese, però non convalidò l’arresto e dispose l’immediata scarcerazione dell’indagata ed inoltre, il reato venne derubricato da peculato a peculato d’uso.

Ai magistrati la Zappulla, difesa dall’avvocato Andrea Rovere, respinse con forza ogni addebito.