Coronavirus: numeri in aumento oggi in Liguria ma tasso di positività pressochè stazionario (17%)

Sono 1.421 i nuovi positivi al Covid oggi in Liguria, dei quali 183 in provincia di Imperia, 196 nel savonese, 842 a Genova e 200 a La Spezia. Il dato emerge a fronte di 8.082 tamponi effettuati, dei quali 1.280 molecolari e 6.802 antigenici rapidi. Oggi il tasso di positività si fissa al 17,58%, in lieve rialzo rispetto a ieri.

Aumenta anche oggi il numero regionale dei pazienti covid ricoverati, 286 (+6) e di questi 9 (+3) in terapia intensiva. In Asl 1 Imperiese ci sono 36 persone ricoverate (-1 rispetto a ieri) e di queste 3 in terapia intensiva (stesso numero di ieri).

Anche oggi non si registrano morti in regione mentre crescono le persone in isolamento domiciliare: oggi 6.918, ovvero 401 in più di ieri.

Sotto il bollettino odierno