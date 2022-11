Con quattro appuntamenti, al via a dicembre la rassegna 'Fughe di teatro... e di umorismo a Bordighera'

Nasce nel 2018 “Fughe di teatro... e di umorismo a Bordighera” ed è un successo immediato da tutto esaurito, un riscontro mediatico a livello nazionale ed un pubblico fedele ed entusiasta anche nei momenti più duri di questo contesto storico. Un risultato che ha raggiunto quindi perfettamente lo scopo di ricordare ed esaltare la precedente tradizione di capitale internazionale dell’umorismo che si è protratta per oltre mezzo secolo.

Una programmazione teatrale dedicata alla comicità nelle sue molteplici declinazioni, dall’ironia al grottesco, dalla satira allo humour nero, di un genere antico quanto la storia del teatro, la commedia, ha fatto la differenza sul territorio consentendo di inserire la rassegna bordigotta nel circuito dei teatri nazionali. Un linguaggio universale, quello del teatro comico, senza confini, contagioso e irresistibile, che “gioca” con il contemporaneo e invita lo spettatore a riflettere, divertendosi.

La collaudata formula della rassegna, curata da Angelo Giacobbe – anima della Società Cooperativa CMC/Nidodiragno di Sanremo – e dalla giornalista culturale Claudia Claudiano, prevede per la Stagione 2022-2023 quattro appuntamenti presso il Teatro del Palazzo del Parco di Bordighera. Quattro spettacoli selezionati fra le migliori produzioni teatrali italiane, che uniscono la popolarità dei loro protagonisti all’eccellenza dei contenuti e delle modalità sceniche, nel segno di una comicità intelligente e mai scontata.

Sabato 10 dicembre 2022 ad aprire il metaforico sipario sono i pirotecnici Oblivion, che in Oblivion Rhapsody propongono una vera e propria summa del loro divertentissimo teatro musicale. Uno show virtuosistico e sorprendente che gioca con la musica, dissacrandola, a colpi di risate. Diretti dal raffinato Giorgio Gallione, i magnifici 5 del mashup accompagnano il pubblico in un polifonico viaggio attraverso la storia della musica, contaminato e visionario.

Domenica 15 gennaio 2023 una eccezionale Sabina Guzzanti, affiancata da Giorgio Tirabassi sarà protagonista del suo provocatorio Le verdi colline dell'Africa.

Scritto e diretto dalla stessa Guzzanti, lo spettacolo rappresenta il suo personale tributo allo scrittore austriaco Peter Handke, in particolare al dissacrante testo Insulti al pubblico. Un’irriverente sperimentazione teatrale che gioca con lo spettatore, prendendo in giro le sue abitudini e il suo torpore (non soltanto intellettuale!). Da scoprire assolutamente.

Coppia aperta quasi spalancata, intramontabile pièce di Dario Fo e Franca Rame, è una tragicomica commedia all’italiana sull’evoluzione del matrimonio borghese negli anni Settanta con la sua insofferenza alla monogamia. In scena - martedì 31 gennaio - Chiara Francini, fra le più apprezzate attrici italiane, e Alessandro Federico, versatile attore capace di offrire una prova di grande teatro.

Domenica 19 febbraio 2023 chiudono l’edizione 2022-2023 di “Fughe di teatro... e di umorismo a Bordighera”, due attori di grande popolarità come Roberto Ciufoli e Nino Formicola, protagonisti della commedia, inedita in Italia, Il sequestro, del drammaturgo e sceneggiatore spagnolo Fran Nortes.

Una macchina teatrale perfettamente congegnata, fatta di divertenti equivoci ed esilaranti fraintendimenti, il cui meccanismo comico costringe il pubblico a riflettere, fra una risata e l’altra, sui temi del lavoro e del potere.





