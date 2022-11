A Bordighera torna la grande festa di Capodanno in piazza, Ingenito: "Musica, teatro, cultura e tanta animazione per la stagione invernale" (Foto e video)

Tanti eventi animeranno Bordighera nella stagione invernale. Un calendario ricco di appuntamenti, caratterizzato da animazione, musica, teatro, cultura e, soprattutto dal ritorno della grande festa di Capodanno in piazza, per i mesi di dicembre, gennaio e febbraio.

“Musica, teatro, cultura e soprattutto tanta animazione per coinvolgere cittadini ed ospiti di ogni età, senza dimenticare le attività commerciali e gli operatori: questi gli elementi principali del calendario della stagione invernale di Bordighera. Dopo un biennio difficile e nonostante le incertezze dello scenario attuale, abbiamo voluto comunque compiere scelte ed investimenti mirati a confermare l’identità turistica della città e a sostenere il suo tessuto economico; per questo gli appuntamenti avranno come scenario vie vestite di luci e colori, con accensione regolata da timer che in orario notturno limiteranno il consumo energetico" - annuncia il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito, durante la presentazione del calendario degli eventi e manifestazioni della stagione invernale 2022-2023 - "Saranno l’assessore, il vicesindaco, gli artisti e le associazioni con cui abbiamo il piacere di collaborare ad entrare nel dettaglio del calendario; da parte mia un cenno alla mostra 'Il 900 d’arte a Bordighera: dall’Europa all’America', prima parte di un progetto di valorizzazione del percorso culturale che la nostra città ha compiuto da inizio Novecento alle Mostre dei Pittori Americani. Un'iniziativa che mi rende particolarmente felice, perché doverosa nei confronti di grandi personalità che animarono una stagione davvero straordinaria”.

“Un bel calendario che prende il via con il fine settimana dell’8 dicembre, ricchissimo di eventi. Ci saranno i concerti di Veronica Rudian e di Claudia Sasso, grandi artiste di cui siamo orgogliosi, e il primo spettacolo della rassegna 'Fughe di Teatro… e di umorismo a Bordighera' con gli Oblivion. L’atmosfera di festa coinvolgerà tutta la città con Melodie nelle vie, con i mercatini del paese alto, con i presepi di Borghetto San Nicolò e con le iniziative per i più piccoli, che potranno scegliere se visitare l’ufficio di Babbo Natale a Bordighera alta oppure spedirgli una letterina dai giardini del Palazzo del Parco" - sottolinea Melina Rodà, assessore alle Manifestazioni - "La partenza sarà davvero speciale, ma i giorni successivi continueranno a regalare grandi appuntamenti: BordiChristmas con una formula di tre giorni che culminerà con la giornata commerciale di domenica 18 dicembre, e poi ancora tanta musica in centro città, il gospel, l’inaugurazione della mostra “Il 900 d’arte a Bordighera: dall’Europa all’America”. Il pomeriggio del 24 dicembre sarà dedicato ai bambini e a tutti coloro che credono nella magia delle feste: arriveranno Babbo Natale ed i suoi folletti e si terrà la parata della Banda Musicale Borghetto San Nicolò, che sarà poi protagonista anche mercoledì 28 con un concerto al Teatro del Palazzo del Parco. Il 31 dicembre torneremo a festeggiare tutti insieme in piazza con musica dal vivo, dj set ed animazioni che sapranno sorprendere e il 1° gennaio daremo il benvenuto al 2023 con il tradizionale Concerto di Capodanno dell’Orchestra Sinfonica di Bordighera. Il fine settimana dell’Epifania sarà dolcissimo grazie a Bordicioc e vedrà arrivare la Befana Bordigotta. Si concluderà così il periodo natalizio, ma non il calendario della stagione invernale che proseguirà con la rassegna teatrale 'Fughe di teatro… e di umorismo a Bordighera' e con il XXXVII Inverno Musicale. Desidero ringraziare la dottoressa Toni, l’Ufficio Turismo del Comune, le associazioni e tutti gli artisti per l’entusiasmo con regaleranno alla città un Natale che sarà davvero unico”.

“Tornano al Palazzo del Parco la stagione teatrale e l’Inverno Musicale, le rassegne che portano a Bordighera il grande spettacolo e la grande musica. Tra gennaio e febbraio, a parte l’assaggio con gli Oblivion il 10 dicembre, calcheranno il nostro palcoscenico Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi (“Le verdi colline dell’Africa”), Chiara Francini ed Alessandro Federico (“Coppia aperta quasi spalancata”) e Roberto Ciufoli e Nino Formicola (“Il sequestro”), attori di talento in pieces di successo" - aggiunge Mauro Bozzarelli, vice sindaco - "In calendario poi gli incontri con la musica classica dell’Orchestra Sinfonica di Bordighera: sarà la XXXVII edizione dell’Inverno Musicale, un appuntamento amato ed atteso anno dopo anno. Proposte di questo valore e questa qualità confermano che Bordighera sa offrire, in ogni momento dell’anno, opportunità ed esperienze da scoprire”.

“Fughe di Teatro ha avuto un grande successo. Il teatro non è solo polvere di stelle ma è lavoro di maestranze e di tecnici che vivono di quello. Il 15 gennaio al Teatro di Palazzo del Parco ci saranno Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi in 'Le verdi colline dell'Africa'. E' uno spettacolo molto importante per gli addetti ai lavori. Ci sarà un coinvolgimento irriverente del pubblico e sarà un’occasione per riflettere sul teatro. Giorgio Tirabassi la accompagnerà in questa tournée. Il 31 gennaio vi sarà, invece, una commedia, un ritorno al tradizionale, con Chiara Francini e Alessandro Federici che propongono un testo esilarante sulla sofferenza di monogamia: 'Coppia aperta quasi spalancata'. In Germania è stata proposta in 30 teatri diversi. 'Il sequestro' con Roberto Ciufoli, Nino Formicola, Sarah Biacchi, Daniele Marmi e Alessandra Frabetti, gioca sul contrasto con il carattere drammatico del titolo e un contenuto esilarante. E' una piece inedita, tradotta da una commedia spagnola. Le prevendite iniziano questo giovedì presso l'ufficio Iat a Bordighera“ - dice Claudia Claudiano parlando della stagione teatrale in programma a Bordighera.

“Se un gruppo di 40 persone non è ben supportato dall'amministrazione non si può arrivare a un risultato di 58 concerti. Il pubblico di Bordighera viene sempre a vedere i nostri concerti e ne siamo felici. Il concerto di Capodanno sarà il primo. E’ un segno di rinascita dal punto di vista musicale e artistico. Poter festeggiare il nuovo anno tutti vicini è un grande traguardo per noi. Alle 17 al palazzo del Parco a Bordighera proporremo un programma divertente con qualche sketch. Seguiranno due concerti, uno domenica 22 gennaio e l'altro domenica 12 febbraio. Cerchiamo di proporre un programma più sinfonico in inverno mentre i programmi più leggeri li lasciamo per il periodo estivo. Abbiamo raggiunto un buon punto per portare l'orchestra a fare rappresentazioni artistiche al di fuori di Bordighera e al di fuori della Regione. Un bel risultato per i ragazzi dell’orchestra e per la Giunta che vedrà la scritta dell’orchestra della città di Bordighera in giro” - afferma il maestro Massimo dal Prà parlando dei concerti in programma per la stagione invernale.

"Verrà proposto un concerto con caratteristiche del divertimento, che avesse nella sua struttura elementi per far ridere. I Libero Arbitrio offriranno uno spettacolo molto strutturato, coreografico e scenico. Sarà un tributo alla musica degli anni ‘80 e inizio anni ‘90. Una sorta di discoteca all’aperto. Uno spettacolo proposto per tutta la fascia di pubblico e i giovani. Nella seconda parte si è pensato a dj set che potesse arrivare ad un tipo di musica che loro non coprono. Uno spettacolo di fine anno leggero ma che intratterrà il pubblico” - fa sapere Ezio Cioffi.

"Sono felice di esibirmi nella città in cui sono nata" - dichiara Veronica Rudian - "Chiuderò il mio concerto con una mia vecchia composizione natalizia. Il concerto fa da crocevia al tour che ho finito e al nuovo che partirà nel 2023. Il nuovo singolo uscirà a dicembre e sarà da preludio all'uscita del mio nuovo album che uscirà nel prossimo mese di marzo 2023. Parteciperò a dicembre ad un grosso evento mediatico internazionale che sarà importante anche per la città di Bordighera“.

“Siamo un’associazione culturale che principalmente si occupa di musica unita all’arte. Ci saranno la 23esima edizione dei Presepi sotto le stelle e la quinta edizione dei 'Presepi int'i carugi', dalle 10 alle 17" - dice Maria Teresa Paolino di Voci e Note sotto le Stelle - "Finalmente riusciamo a compiere un progetto in cantiere da diversi anni: alle 15 vi sarà la presentazione della brochure che è patrocinata dal Comune. Sarà distribuita anche in frontiera. E’ stata realizzata dall’associazione con il contributo del Comune. Ci sarà anche un breve intervento musicale del coro. Il 21 dicembre alle 21 al Palazzo del Parco ci sarà anche un concerto che è un racconto comune, una favola tra il sogno e realtà e la concretezza. Il canto della luce, un viaggio musicale dove incontrano tradizione popolare con sorprese per il pubblico, un viaggio stellare”.

Tiziana Sasso della Banda musicale Borghetto San Nicolò Citta di Bordighera aggiunge: “Parteciperemo il 24 dicembre alla parata natalizia. Il 28 dicembre, invece, faremo un concerto al Palazzo del Parco. I ragazzi stanno facendo coreografia. C’è una collaborazione entusiasmante. Lo spettacolo sarà interattivo, sarà una ventata di freschezza, speriamo di dare un concerto spettacolare”.

“Siamo attivi da 25 anni come collaborazioni e libri. La nostra intenzione è far sapere che l’Ottocento è stato un collante per la città. Faremo una serie di mostre, la prima sarà 'Prologo'” - dice Marco Balbo parlando della mostra "Il 900 d'arte a Bordighera: dall'Europa all'America" che andrà in scena dal 22 dicembre all'8 gennaio - "Volevo lanciare un modo diverso di fare concerti: concerti minimi completamente acustici all’ex chiesa Anglicana con pubblico che gira mentre vede mostra. E' una proposta per unire le arti che hanno sempre trovato un terreno fertile tra di loro".

“BordiCristmas prevede tre giorni con mercatini in corso Italia, domenica il traffico veicolare sarà chiuso per permettere a turisti e cittadini di vedere un’inversione di tendenza. Da due anni c’è spostamento di attività attive sul territorio e nuove aperture. Sarà un'occasione per prendere visione dei nuovi negozi a Bordighera, dove c’è fermento. Anche per i negozi è duro il periodo. Stiamo potenziando le manifestazioni ed eventi durante la giornata di domenica” - sottolinea Gianluca Berlusconi, presidente della Confcommercio di Bordighera.

“E’ importante per noi, il peso più forte lo abbiamo con il turismo, abbiamo avuto una buona stagione. Bordighera è molto spesso sotto il profilo dell’offerta. Le persone scelgono la destinazione in base a cosa farà la città. Passare da musica al teatro con nomi nazionali per noi è importante. Il caro energia sta mettendo in discussione l’apertura di alcuni alberghi. E’ un buon segno fare le cose in anticipo. E’ un bel segnale. La Befana Bordigotta sarà in corso Italia l’8 gennaio. Stiamo preparando qualcosa per potenziare l'offerta, un’offerta nuova che dovrebbe coinvolgere aziende agricole con un’abbinata che coinvolgerà inostri negozi. Bordighera aperta per turismo l’abbiamo avuta nel 2022 e siamo sicuri che nel 2023 lo confermeremo" - commenta Sergio Scibilia di Confesercenti.

“Le stagioni vengono vissute in maniera positiva. La città produce festa e musica mettendo in moto un passaparola che funziona e che fa sì che in città ci siano più ospiti e più clienti. E' un programma molto più corposo rispetto agli anni precedenti. Un giusto plauso va all’Amministrazione che con l’investimento sul piano turistico ne viene un ritorno a tutta la cittadinanza. Auspico che il potenziamento che è stato dato all’ufficio turistico rappresenti la base per il futuro della città”- afferma il presidente di Federalberghi, Ezio Formosa.

Ecco il calendario degli eventi e delle manifestazioni della stagione invernale 2022/2023:

Dicembre 2022

8 dicembre, al centro culturale dell'ex chiesa Anglicana, concerto della pianista Veronica Rudian

8 dicembre, nel centro città "Melodie nelle vie"

dall’8 dicembre, nel centro città, Cassetta delle lettere per Babbo Natale

8 dicembre, Bordighera alta, Ufficio di Babbo Natale

8 dicembre, a Bordighera alta, accensione decorazioni luminose nel borgo

9 dicembre, centro culturale dell'ex chiesa Anglicana, concerto della soprano Claudia Sasso, accompagnata al pianoforte dal maestro Antonio Puntillo

dal 9 all’11 dicembre, a Bordighera alta, mercatini di Natale

10 dicembre, al Teatro del Palazzo del Parco, Fughe di teatro… e di umorismo a Bordighera: gli Oblivion in “Oblivion Rhapsody”

10 dicembre, a Bordighera alta, ufficio di Babbo Natale

11 dicembre, al Teatro del Palazzo del Parco, tributo a Lucio BattistI

11 dicembre, a Borghetto San Nicolò, Presepi int’i carugi

11 dicembre, a Bordighera alta, Ufficio di Babbo Natale

16 dicembre, al centro culturale dell'ex chiesa Anglicana, concerto gospel

dal 16 al 18 dicembre, in centro città, BordiChristmas

17 dicembre, in centro città, Melodie nelle vie

17 dicembre, a Bordighera alta, Ufficio di Babbo Natale

18 dicembre, in centro città, C’è musica in piazza?

18 dicembre, a Bordighera alta, Ufficio di Babbo Natale

21 dicembre, al Teatro del Palazzo del Parco, Meta Teatro

Dal 22 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, al centro culturale ex Chiesa Anglicana, Mostra “Il 900 d’arte a Bordighera: dall’Europa all’America”

24 dicembre, in centro città, Babbo Natale e i suoi folletti

24 dicembre, in centro città, Parata natalizia della Banda Musicale Borghetto San Nicolò Città di Bordighera

28 dicembre, al Teatro del Palazzo del Parco, concerto della Banda Musicale Borghetto San Nicolò Città di Bordighera

29 dicembre, in centro città, Melodie nelle vie

30 dicembre, in centro città, concerto in città

31 dicembre, in centro città, Capodanno in piazza

Gennaio 2023

1 gennaio, al Teatro del Palazzo del Parco, concerto di Capodanno

dal 5 all’8 gennaio, in centro città, Bordicioc

8 gennaio, in centro città, Befana Bordigotta

8 gennaio, centro città, Melodie nelle vie

15 gennaio, al Teatro del Palazzo del Parco, Fughe di teatro… e di umorismo a Bordighera: Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi in “Le verdi colline dell’Africa”

22 gennaio, al Teatro del Palazzo del Parco, XXXVII Inverno Musicale

31 gennaio, al Teatro del Palazzo del Parco, Fughe di teatro… e di umorismo a Bordighera: Chiara Francini e Alessandro Federico in “Coppia aperta quasi spalancata”

Febbraio 2023

12 febbraio, al Teatro del Palazzo del Parco, XXXVII Inverno Musicale

19 febbraio, Teatro del Palazzo del Parco – Fughe di teatro… e di umorismo a Bordighera: Roberto Ciufoli, Nino Formicola, Sarah Biacchi, Daniele Marmi e Alessandra Frabetti in “Il sequestro”.