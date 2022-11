Studenti rimasti a terra tra Sanremo e Ceriana: da oggi cambiano un paio di corse della Rt verso l'entroterra

Dopo le vibranti proteste del Sindaco Maurizio Caviglia, in alcuni casi contestate da genitori di ragazzi che si spostano tra Sanremo e l’entroterra per la scuola, da oggi cambiano alcuni orari dei bus Rt verso Ceriana.

La linea 14/5 tra Sanremo e Poggio vedrà l’anticipo di una corsa alle 13.50 con la salita da via Val D’Olivi. Per la Linea 15, invece, tra Sanremo e Bajardo, la corsa viene posticipata dalle 13.40 alle 13.50.

Secondo le informazioni raccolte, sembra che molte delle criticità emerse negli ultimi tempi sono figlie di cambiamenti di orari da parte delle scuole, senza confronti con la Rt, per la fattibilità del servizio. In alcuni casi i cambi verrebbero messi in essere comunicandolo solo successivamente.