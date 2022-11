Imperia: quattro giorni di porte aperte al Ruffini per presentare la rinnovata offerta formativa

Dopo le cinque giornate di orientamento di Ottobre, partono i Sabati del Ruffini: quattro giornate in cui la Scuola sarà aperta alle famiglie e agli studenti, mattina e pomeriggio, per presentare la propria rinnovata offerta formativa: 19 Novembre, 3 e 17 Dicembre, 14 Gennaio.

“Il Dirigente – si spiega nella nota - presenterà la scuola con la tradizionale offerta Economica sui corsi Turistico e AFM, con articolazione Sistemi Informativi Aziendali, Relazioni Internazionali e il recente corso Tecnico Sportivo, e l’offerta Tecnologica con il Tecnico Agrario e il nuovo corso Tecnico Geometri quadriennale.

Dopo l’incontro con il Dirigente prenderanno il via le attività laboratoriali, che si ripeteranno ogni 45 minuti.

Sabato 19 Novembre saranno proposti i laboratori di chimica per il Tecnico Agrario ‘Ne facciamo di tutti i colori’; il laboratorio dell’Azienda Speciale RTS per il Tecnico Informatico SIA; il laboratorio in Tedesco ‘Wohin soll die Reise gehen?’ per i Tecnici Linguistici; il laboratorio ‘Ma è soltanto un gioco?’ per lo Sportivo e infine i laboratorio grafico 'Modelliamo in 3D' per il Tecnico Geometra.

Un’offerta formativa molteplice e diversificata su molti ambiti, capace di fornire una solida base culturale congiuntamente a competenze specifiche”.