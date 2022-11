Ventimiglia: camionista aggredito da alcuni stranieri alla barriera autostradale

Un camionista è stato aggredito da alcuni stranieri quattro giorni fa nella zona della barriera autostradale di Ventimiglia.

Gli agenti della Polizia Stradale sono stati chiamati a intervenire intorno alle 22 dall'uomo che ha riferito di essersi fermato in zona avendo avvertito alcuni rumori sospetti provenire dalla parte posteriore del mezzo.



Sceso dal veicolo per effettuare una verifica, è stato avvicinato da alcuni soggetti, uno dei quali, gesticolando animatamente, ha inveito contro di lui minacciandolo con un coltello, colpendolo al gomito del braccio sinistro procurandogli una lieve ferita.

Subito dopo l’aggressore si era allontanato facendo perdere le proprie tracce. In quel frangente, il camionista ha ricevuto un colpo al fianco sinistro, sferratogli da un soggetto che non è riuscito ad individuare.

Gli agenti, intervenuti quando gli aggressori si erano ormai dati alla fuga, hanno preso visione delle condizioni di salute del camionista che ha rifiutato il trasporto in ospedale, riferendo di star bene e di voler proseguire il suo viaggio.