Sanremo: flash mob davanti al Palasalute mai nato, dito puntato contro Toti e la Regione (foto e video)

Flash mob questa mattina a Sanremo davanti al Palasalute di via San Francesco, progetto mai decollato e che spesso suscita l’indignazione dei residenti per un’incompiuta sotto gli occhi di tutti.

L’iniziativa è stata organizzata da Italia Verde, Rifondazione Comunista e Sinistra Italiana insieme a Società della Cura, Attack Italia, Sanremo Insieme, Cittadinanza attiva Imperia e Anpi.



I promotori hanno così puntato il dito contro l’organizzazione della sanità pubblica in provincia di Imperia radunandosi davanti a un luogo simbolo dei progetti non portati a termine in zona. Mancherebbero solamente alcuni dettagli per consentire l’apertura di una struttura che pare essere anche ben organizzata e funzionale.

L’inaugurazione del Palasalute di Sanremo era in programma nel 2016, ma non si è mai vista. Un progetto del valore di 12,5 milioni di euro che non ha mai visto la fine.



“Vorremmo parlare di sanità pubblica con i funzionari ed i dirigenti della nostra Asl, facendo domande ed ascoltando o leggendo le loro educate risposte - dichiarano i promotori dell’iniziativa - con il tempo speriamo di poter dialogare su tutti gli argomenti sanitari che ci toccano come cittadini da molto vicino. Questo perché siamo seriamente preoccupai per le strade che stanno scegliendo e indicando i responsabili politici della sanità ligure. Il covid aveva con molta evidenza messo in luce la necessità e l’importanza di strutture e di una sanità pubblica presente e funzionante nel personale e nelle attrezzature. Abbiamo sentito i loro ringraziamenti agli eroi delle corsie, OSS infermieri e medici, la promessa di nuove ed opportune e numerose assunzioni, come anche la regolarizzazione dei precari. Sappiamo come è andata e probabilmente come andrà. Ci stanno rubando il diritto alla sanità pubblica”.

Le interviste