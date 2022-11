Ventimiglia: due stelle Michelin ad altrettanti ristoranti, Scibilia (Confesercenti) "Hanno illuminato questa visione”

"Un territorio di Gusto con operatori del Gusto e aziende di Gusto. Le nuove stelle Michelin 2023 assegnate ai due ristoranti ‘Balzi Rossi’ e ‘Casa Buono’ di Ventimiglia danno speranza e positività a una città che sta soffrendo e vuole reagire”.

Sono le parole di Sergio Scibilia, presidente cittadino di Confesercenti, che ripete il mood che può risollevare il nostro territorio, passa attraverso il Gusto, con i sapori, la qualità, la professionalità. Nell'ambito della gastronomia, la qualità di ponente non è una sorpresa per Michelin, ma fotografa una tradizione del passato tramandata da antichi maestri.

“La nostra è una destinazione 'best' – prosegue Scibilia - grazie al grande impegno di chef di talento che sanno trasformare ingredienti di altissima qualità in creazioni gastronomiche uniche, grazie ai loro team di giovani che con un’eccezionale creatività, dedizione e duro lavoro, creano esperienze gastronomiche personalizzate per i propri ospiti, rifacendosi a una tradizione nobile che attinge dai tesori della natura incontaminata, grazie ad un territorio che offre molti produttori di materie prime di alta qualità”.

“La guida Michelin è una garanzia per la massima qualità della gastronomia ed entra solo in destinazioni con una gastronomia riconoscibile e sviluppata, la cui offerta è coerente per qualità ed eccellenza. Oggi questi riconoscimenti, uniti a quelli già esistenti nel resto della Provincia, certificano che la gastronomia di Gusto è un sistema che ogni giorno offre ad una platea internazionale - conclude Scibilia - con ospiti provenienti anche dalla vicina Costa Azzurra e dal Principato di Monaco, occasioni che sanno spaziare tra due linee diverse: stile e innovazione ed sapori della tradizione. Le nuove stelle hanno illuminato questa visione”.