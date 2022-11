Vallecrosia: il 14 novembre torna a riunirsi il consiglio comunale, ecco i punti all'ordine del giorno

Lunedì 14 novembre tornerà a riunirsi il consiglio comunale di Vallecrosia. La prima convocazione sarà alle 18 presso la Sala Polivalente di via Aprosio. All'ordine del giorno una variazione di bilancio, una modifica al regolamento della TARI e cinque interpellanze del gruppo di minoranza 'Voi con noi per Vallecrosia" su: il cantiere ex Hotel Impero, regolamento manifestazione, via Angeli Custodi, cartelli stradali in via Roma e riqualificazione di via Don Bosco.