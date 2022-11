Le novità Michelin 2023 per Liguria e Piemonte

Dopo la comunicazione dei nuovi bib gourmand online ci sono ora le notizie relative ai nuovi inserimenti in guida.

Sono quattro le novità in Liguria: si parte con «Osteria della Foce a Genova», che fa cucina ligure gourmet, si prosegue con «Bino Ricchebuono» a Savona dove - scrive Michelin, «è lo chef stellato di Noli — Ricchebuono — a mettere la sua firma sulla cucina di questo ristorante, con piatti sia di pesce che di carne e qualche spunto di creatività». Le altre due novità sono entrambe a Imperia: «Osteria Didù» a Imperia città e «Casa della Rocca» a Dolcedo, indirizzi dove assaggiare la cucina ligure in chiave contemporanea.

Per il Piemonte sono 12 i nuovi ingressi

È «una cucina alpina elaborata con garbo» quella di «z’ Makanà Stubu», ristorante nel piccolo e bellissimo paese di Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa che, anche per la sua ubicazione, si fa notare tra le 12 new entry del Piemonte. Ben 5 sono a Cuneo e provincia: si comincia con «I 5 Sensi» a Cuneo, segnalato «per la cucina di alti livelli che propone piatti creativi con ingredienti locali», si prosegue con «Faula» a Cerreto Langhe all’interno del resort 5 stelle Casa di Langa (da tempo in odore di stella), «Caffè Bertaina Osteria» a Mondovì che fa cucina piemontese moderna, come il «Vascello d’Oro» a Carrù. Tra i cuneesi si conclude con «Da Politano» a Boves, che è un ristorante albergo dove ora, dopo un percorso tra ristoranti stellati, è appena tornato Luca Politano. Tre, invece, i ristoranti tra Torino e provincia: nella città sabauda si comincia con «Opera», dove lo chef Stefano Sforza si è fatto notare dalla Michelin per la cucina «personalizzata, creativa e a tratti geniale», e si prosegue con «Tuorlo» che è un elegante bistrot già bib gourmand che fa cucina piemontese rivisitata. In provincia, invece, la Michelin segnala «De Gustibus» a Chieri. Si continua con «/gu.stà.re/oltrecucina» a Borgomanero (Novara), «Cucine Nervi» a Gattinara (Vercelli), il «Caffè delle Rose» a Verbania.

Fonte; corriredellasera.it